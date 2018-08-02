В сети появилось видео ДТП с участием мотоцикла у посёлка Старатель

На сайте «Сети Тагила» опубликована видеозапись момента столкновения мотоцикла и легкового автомобиля, которое произошло вечером 25 июля у посёлка Старатель. На видео видно, как автомобиль на перекрёстке поворачивает налево на улицу Гагарина, а в это время в него врезается мотоцикл с двумя пассажирами. От удара мужчина и женщина пролетают несколько десятков метров, остаются лежать без движения и только через некоторое время подают признаки жизни. Позже пострадавшую девушку увозит бригада скорой помощи.