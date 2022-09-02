В Сети появилось видео аварии с двумя школьниками в День знаний в Нижнем Тагиле 

В сети появилась запись с камеры видеорегистратора, которая засняла момент столкновения автомобилей Chevrolet Niva и Nissan March, где находились двое несовершеннолетних .

На записи видно, как Chevrolet Niva внезапно останавливается и в него на небольшой скорости несколько раз въезжает автомобиль Nissan March. Происшествие произошло 1 сентября в 12:40 на улице Газетной, 23.

Госавтоинспекцией установлено, что 65-летний водитель Chevrolet Niva двигался по Серова со стороны Островского в сторону улицы Красноармейской и при перестроении в крайнюю левую полосу не предоставил преимущество Nissan March.

В результате столкновения водитель автомобиля Chevrolet Niva не пострадал, а 28-летняя девушка за рулём Nissan March получила перелом руки. Её семилетние пассажирки, которые сидели на задних сиденьях, получили ушибы. Одну из девочек госпитализировали.

Сотрудники ГИБДД установили, что 65-летний водитель Chevrolet Niva имеет стаж управления транспортным средством более 20 лет. Ранее он четыре раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, все они были связаны с превышением скоростного режима.