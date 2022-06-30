В Серове таксист без прав насмерть сбил ребёнка

В Серове 29 июня около 16:30 таксист насмерть сбил 8-летнего ребёнка, перебегавшего дорогу в неположенном месте. Трагедия произошла напротив дома на улице Серова, 56. Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, пассажиры такси попросили остановить машину после того, как почувствовали удар. Они вышли и увидели тело ребёнка, а водитель в это время уехал с места аварии.

Автомобиль Daewoo Nexia двигался в сторону улицы Красноармейской от улицы Пржевальского, за рулём находился 56-летний мужчина, который работал в такси неофициально. В момент ДТП он вёз двух пассажиров. После столкновения он высадил их на расстоянии 30 метров от места аварии и уехал в неизвестном направлении. Прибывшие на место медики констатировали смерть мальчика.

Позже полицейским удалось задержать скрывшегося водителя. За несколько часов он успел выпить, переодеться и уехать в другой город.

«Водитель бросил автомобиль на парковке, переоделся и уехал на автобусе в Краснотурьинск. Вернулся он около полуночи на попутке, зашёл в магазин в микрорайоне Сортировка, где его и задержали сотрудники полиции», — уточнили в УГИБДД по Свердловской области.

Мужчина подтвердил, что сбил ребёнка. Он объяснил свой побег тем, что испугался ответственности. Освидетельствование показало у водителя Daewoo состояние опьянения. Сам он заявил, что после ДТП выпил банку пива.

Как отметили в ГИБДД, 1 января 2022 года водителя лишили прав на 19 месяцев за управление авто в пьяном виде. Также ему назначили штраф в размере 30 тысяч рублей. Несмотря на это, мужчина продолжал садиться за руль.

Личность погибшего мальчика позднее была установлена. Вместе с родителями он приехал в Серов к бабушке. В тот трагический день его отпустили погулять.

Госавтоинспекция напоминает, что водители обязаны остановиться при ДТП, особенно если в результате аварии кто-то пострадал или погиб. За оставление места ДТП автомобилистам грозит лишение прав на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток в соответствии с ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ.