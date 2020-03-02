В Серове суд приговорил к условному сроку машиниста, который переехал лежащего на путях мужчину

Серовский районный суд приговорил машиниста служебно-грузовой автомотрисы Руслана Искандерова и его помощника Евгения Тыщука к 1 году лишения свободы условно за то, что они насмерть переехали человека, лежащего на железнодорожных путях, сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СКР.

Машинист и помощник признаны виновными по части 2 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Инцидент произошёл 24 мая 2019 года: Искандеров и Тыщук в составе локомотивной бригады Екатеринбургской механизированной дистанции инфраструктуры двигались на автомотрисе по перегону между станциями Усть-Берёзовска и Сосьва Новая. На 10-м пикете 95-го километра их вагон переехал мужчину, который лежал на путях, пострадавший погиб на месте.

Как установил суд, локомотивная бригада не попыталась предотвратить наезд, не стала применять экстренное торможение. Машинист и его помощник не заметили погибшего, прекратив наблюдение за дорогой, пояснили в пресс-службе управления СКР.