В Серове предприниматели, затеявшие аферу на 1,7 млн рублей, получили условный срок за попытку дачи взятки

В Серове вынесен приговор в отношении двух мужчин, занимающих руководящие должности в одном из обществ с ограниченной ответственностью, пишет ЕАН.

Суд установил, что осенью 2019 года подсудимые в рамках муниципального контракта организовали установку бывших в употреблении ёмкостей для двух противопожарных водоёмов на территории Серовского района вместо новых, которые их компания должна было установить по договору. Разницу в стоимости между старыми и новыми ёмкостями — более 1,7 млн рублей — подсудимые намеревались поделить. В декабре 2019 года один из подсудимых предложил взятку в размере 20 тысяч рублей инженеру одного из МУП Серова, чтобы тот подтвердил правомерность установки старых ёмкостей, но инженер сообщил о предложении взятки в органы.

«Выявили и изобличили недобросовестных предпринимателей сотрудники полиции из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции ОВД Серова. Собранные по данному факту материалы сотрудники полиции направили для рассмотрения и принятия процессуального решения нашим коллегам из регионального СКР, которые и довели дело до суда», — заявил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.