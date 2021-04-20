В Серове предприниматели, затеявшие аферу на 1,7 млн рублей, получили условный срок за попытку дачи взятки

В Серове вынесен приговор в отношении двух мужчин, занимающих руководящие должности в одном из обществ с ограниченной ответственностью, пишет ЕАН.
Суд установил, что осенью 2019 года подсудимые в рамках муниципального контракта организовали установку бывших в употреблении ёмкостей для двух противопожарных водоёмов на территории Серовского района вместо новых, которые их компания должна было установить по договору. Разницу в стоимости между старыми и новыми ёмкостями — более 1,7 млн рублей — подсудимые намеревались поделить. В декабре 2019 года один из подсудимых предложил взятку в размере 20 тысяч рублей инженеру одного из МУП Серова, чтобы тот подтвердил правомерность установки старых ёмкостей, но инженер сообщил о предложении взятки в органы.
«Выявили и изобличили недобросовестных предпринимателей сотрудники полиции из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции ОВД Серова. Собранные по данному факту материалы сотрудники полиции направили для рассмотрения и принятия процессуального решения нашим коллегам из регионального СКР, которые и довели дело до суда», — заявил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
«В зависимости от роли каждого, они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 291 УК РФ "Дача взятки" и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ "Покушение на мошенничество в особо крупном размере". Приговором суда один приговорён к 3 годам условно, с испытательным сроком 3 года, а его сообщник осуждён на 2 года условно, с испытательным сроком 2 года», — сообщил старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.