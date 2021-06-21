В Серове отменили вынесение приговора депутату, обвиняемому в смерти человека на рыбалке

В Серовском районном суде отменили вынесение приговора депутату Заксобрания Свердловской области Александру Коркину, которого обвиняют в смерти бизнесмена Сергея Титова на рыбалке, со ссылкой на пресс-службу суда пишет Znak.com. Новая дата оглашения вердикта пока неизвестна, её сообщат позже.

Также в Серовском районном суде не назвали и точную причину переноса, в пресс-службе лишь уточнили, что «никто не заболел и не умер».

ЧП, по которому судят Коркина, произошло в сентябре 2019 года. По словам матери погибшего бизнесмена Титова, восемь мужчин на двух лодках отправились на рыбалку на реку Сосьву, среди них были её сын и депутат Заксобрания Александр Коркин.

Во время рыбалки на одной из лодок произошёл инцидент: Титов получил огнестрельное ранение из ружья в голову. Спустя пять месяцев, 8 февраля 2020 года, он умер, не приходя в сознание. Коркин свою вину отрицает.