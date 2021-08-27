В Серове мужчина атаковал здание мэрии

Ночью 27 августа неизвестный мужчина совершил нападение на здание городской администрации Серова — он атаковал входную группу и разбил дверь в здание, сообщает местное издание «Глобус». Пресс-секретарь главы Серовского городского округа Дарья Мохова допустила, что нападавший находился в неадекватном состоянии.
«Человек попытался проникнуть в здание, разбил пластиковую дверь. Охранник вызвал полицию, наряд забрал нарушителя спокойствия. По нашей информации, он вроде бы потом попал в психиатрическую клинику», — сказала она.
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что мужчина пытался скрыться в мэрии от преследователей.
«Словосочетание "здание мэрии подверглось нападению" не совсем точное, так как гражданин, повредивший окно, пытался найти в здании администрации защиту. Когда сотрудники полиции его задержали, он мотивировал свой поступок тем, что на него якобы напали трое неизвестных, от которых он убежал и пытался укрыться в ближайшем помещении, коим оказалась мэрия, но якобы не рассчитал свои силы и повредил окно. Охранник администрации нажал тревожную кнопку. Оперативно прибывший наряд территориального ОВД установил личность нарушителя спокойствия. В связи с его неадекватным поведения полицейские вызвали бригаду скорой помощи. Врачи установили, что никаких телесных повреждений на нём не имеется. По данному факту сейчас проводится проверка. По её итогам будет принято обоснованное решение», — говорит полковник Горелых.