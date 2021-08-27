В Серове мужчина атаковал здание мэрии

Ночью 27 августа неизвестный мужчина совершил нападение на здание городской администрации Серова — он атаковал входную группу и разбил дверь в здание, сообщает местное издание «Глобус». Пресс-секретарь главы Серовского городского округа Дарья Мохова допустила, что нападавший находился в неадекватном состоянии.

«Человек попытался проникнуть в здание, разбил пластиковую дверь. Охранник вызвал полицию, наряд забрал нарушителя спокойствия. По нашей информации, он вроде бы потом попал в психиатрическую клинику», — сказала она.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что мужчина пытался скрыться в мэрии от преследователей.