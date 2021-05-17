В Серове местный житель в прямом эфире попытался сжечь многоквартирный дом

В Серове 36-летний местный житель Александр Забелин устроил стрим в «Одноклассниках», во время которого пытался сжечь двухэтажный многоквартирный деревянный дом на улице Орджоникидзе вместе с жильцами, пишет Znak.com.

«Пусть все горят, на… А я буду смотреть и снимать, как этот дом горит. Мне насрать, что вы пишете и что вы думаете, мне насрать, что за это я попаду в тюрьму. За базар надо отвечать», — говорит на видео мужчина.

Он заходит в подъезд дома, затем в кадре видны разлитые на лестничной клетке и холле первого этажа лужи. Мужчина чем-то чиркает, и подъезд моментально вспыхивает. После этого мужчина отбежал к соседнему дому и продолжил свой стрим из палисадника возле него.

«Сказал, спалю дом, вот я поджёг. Всё. Ещё у меня находится нож [демонстрирует в прямом эфире два кухонных ножа с синей и белой ручкой] кого-нибудь порезать. Мне насрать, насрать! Не сгорим, ***, значит, в говно порежу», — обещает поджигатель за кадром.

Потом он замечает, что ни пожарные, ни скорая к дому не едут. Он предполагает, что огонь погас, и начинает сокрушаться: «Что это за подъезды, которые не горят?» Судя по прочим его заявлениям, на этот поступок мужчина решился из мести кому-то из жильцов дома: якобы ему кто-то соврал, но кто и по какому поводу — неясно.

Пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил факт инцидента. По его словам, поджигатель уже задержан.

«По предварительным данным, мужчина приходил в этот дом к своему знакомому. Приятели распивали алкоголь. В ходе вечеринки гость поцеловал жену хозяина квартиры. Муж воспринял это, конечно, негативно, и началась ссора. Через некоторое время гость вернулся и попытался поджечь дом», — рассказал Горелых.

Он также уточнил, что пламя быстро погасили. Сейчас проводится расследование. Предстоит уточнить, есть ли психические проблемы у подозреваемого.