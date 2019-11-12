В Серове из салона сотовой связи украли смартфоны на 400 тысяч рублей

Начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых сообщил о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража с незаконным проникновением») по факту кражи техники из салона сотовой связи Tele2 в Серове. По его словам, преступление было совершено 11 ноября в 00:05.

«Злоумышленник или злоумышленники, очевидно, заранее продумали свой криминальный план. Полночь выбрали абсолютно не случайно, так как хорошо понимали, что торговая точка находится в центре города и остаться неувиденным в другое время достаточно сложно. Проникновение внутрь помещения было осуществлено методом разбития стекла входной двери», — рассказал Валерий Горелых.

Сотрудники уголовного розыска отрабатывают версии причастности к хищению ранее судимых лиц, наркоманов и преступников, приехавших из соседних регионов.

В компании Tele2 рассказали, что из салона пропали смартфоны и аксессуары, ущерб, по предварительным подсчётам, составил около 400 тысяч рублей.