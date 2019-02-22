В Серове главврача больницы оштрафовали на 4 тысячи рублей за сданные в макулатуру медкарты

Мировой судья судебного участка № 1 Серовского судебного района назначил главному врачу Серовской городской больницы штраф в 4 тысячи рублей за разглашение врачебной тайны, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Во время плановой проверки прокуратуры установлено, что в начале декабре 2018 года кафедральный собор Серова организовал сбор макулатуры. 2 декабря посетители обнаружили в сданной макулатуре 69 медицинских карт пациентов стационарного отделения Серовской городской больницы за 2012–2013 годы, в которых содержались сведения о диагнозах, информация о состоянии здоровья людей, обследованиях и лечении. Выяснилось, что медкарты сдала в макулатуру фельдшер больницы, которая взяла их из архива.

По итогам проверки медкарты были изъяты и переданы в архив, фельдшеру был объявлен выговор. Серовская прокуратура возбудила в отношении главврача административное дело по статье 13.14 КоАП РФ («Разглашение информации, доступ к которой ограничен»). Постановление суда о штрафе пока в силу не вступило.