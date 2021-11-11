В Серове фельдшер провела осмотр пациента с 40-градусной температурой на улице

В Серове местная жительница пожаловалась на фельдшера, которая осматривала её отца на улице. 2 октября приехавшая на вызов медик отказалась зайти в дом. При этом у больного была высокая температура — под 40 градусов. В тот же вечер мужчину госпитализировали с 80-процентным поражением лёгких, а 27 октября он умер, сообщает Е1.ru.

«У меня родители заболели ковидом. Приехавшая фельдшер на просьбу отправить моего папу на КТ ответила, что не видит смысла, хотя на тот момент у него была температура около 40 градусов. В течение нескольких дней ему не становилось лучше. На очередной вызов приехала она же. После мне позвонила мама и рассказала, что папу попросили выйти на осмотр на улицу, при этом врач знала, что у него высокая температура, но отказалась пройти в дом, осмотр проводила на расстоянии, если это вообще можно было назвать осмотром», — сообщила женщина в паблике «ВК, Серов».

Женщина написала жалобу на имя главврача серовской больницы. В ответе, подписанном и. о. заведующей поликлиники, говорится, что во время осмотра больного были проведены все необходимые исследования для постановки диагноза и оценки состояния пациента, на основании которых медик решила выдать направление на госпитализацию и вызов бригады скорой помощи.

«Как следует из письменной объяснительной фельдшера неотложной медицинской помощи, пациент был осмотрен в той обстановке с его согласия. Медицинскому работнику не были обеспечены надлежащие условия для его работы», — уточняется в официальном ответе, который подписан и. о. заведующей поликлиникой.

В пресс-службе серовской больницы также пояснили, что врач должен оказать помощь там, где он может её оказать. Чтобы медик осмотрел пациента на дому, ему нужно предоставить туда доступ.