В Серове экс-сотрудница ГУФСИН получила 5 лет колонии за ДТП с погибшим

Серовский районный суд приговорил бывшую сотрудницу ИК-8 Алёну Овешкову к 5 годам колонии-поселения за ДТП, в котором погиб человек и ещё два пострадали, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Инцидент произошёл 28 августа 2019 года на трассе Серов — Сосьва — Гари. Овешкова ехала на автомобиле ВАЗ-21053, с ней находились её сожитель, которому и принадлежало авто, а также его мать. В районе 77-го километра дороги женщина выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Ford Focus.

Как установил суд, Овешкова не имела прав на управление транспортом, кроме того, в момент аварии она была пьяна, акцентировали внимание в прокуратуре Свердловской области.

В результате сожитель Овешковой погиб, его мать получила травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

Женщину признали виновной по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть человека»).

В аварии также пострадала 11-летняя пассажирка Ford — осуждённая должна будет выплатить родителям девочки 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, уточнили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.