В Серове будут судить жителя Нижнего Тагила за наркоторговлю

В Серове перед судом предстанет 20-летний житель Нижнего Тагила, обвиняемый по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием сети «Интернет», организованной группой, в крупном размере).

По версии следствия, молодой человек хотел заработать и нашёл в интернете объявление о поиске «курьеров» для доставки наркотиков в регионе. Он вступил в сговор с одним из участников преступной группы и прошёл обучение.

В июне 2024 года один из членов организованной группы сообщил обвиняемому, что в лесу недалеко от Нижнего Тагила есть тайник с наркотиками. В тайнике было 677 таблеток общей массой 335 граммов и сухое вещество общей массой 401 грамм, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Молодой человек забрал наркотики из тайника, взвесил и расфасовал их в пакеты. Затем он выполнил указания организатора и разместил пакеты с наркотиками в 76 тайниках-закладках. После этого он сфотографировал места закладок, чтобы передать информацию организатору для дальнейшей продажи наркотиков.

Однако обвиняемый не смог довести свои преступные действия до конца, так как был задержан сотрудниками полиции. Наркотики были изъяты, а также обнаружены и изъяты в квартире подсудимого 677 таблеток, которые он собирался продать.

Уголовное дело направлено в Серовский районный суд для рассмотрения по существу.