В Серове будут судить женщину, которая угрожала задушить одноклассника дочери 

В Серове местная 38-летняя жительница угрожала однокласснику своей дочери расправой. Теперь её будут судить по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, 25 ноября женщина в одном из кабинетов школы, где училась её дочь, подошла к 8-летнему мальчику, с которым у девочки произошёл конфликт, и стала ему угрожать.

«Женщина рукой схватила ребёнка за запястье, а второй рукой — за шею, сдавливая её. Одновременно обвиняемая в адрес мальчика высказывала угрозу убийством словами: “Если ещё раз повторится, то я тебя задушу!”» — сообщили в ведомстве.

В прокуратуре считают, что в такой ситуации мальчик угрозу убийством воспринимал реально. Дело передано в мировой суд. Прокуратура проводит проверку в школе, где случился инцидент.