В Серове будут судить двух гаишников, избивших человека на трассе

Серовская городская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении двух полицейских, избивших человека во время несения службы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По версии следствия, в январе 2022 года водитель мобильного взвода отдельной роты ППС полиции и инспектор дорожно-патрульной службы взвода № 2 отдельной роты ДПС ГИБДД МУ МВД России «Серовский» во время патрулирования маршрута по автодороге Серов — Североуральск — Ивдель остановили иномарку, в которой находились двое мужчин.

Обвиняемые по ошибке предположили, что пассажир автомобиля причастен к преступлению по незаконной транспортировке наркотиков. Стражи порядка вытащили мужчину из салона на дорогу, затем, удерживая пострадавшего, надели на него наручники и избили.

Полицейским предъявлено обвинение по пп. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершённое с применением насилия, с применением специальных средств).

Уголовное дело направлено в Серовский районный суд для рассмотрения по существу.