В Серове 71-летний мужчина обвиняется в убийстве из-за нежелания показывать тюремные татуировки

В Серове завершено расследование уголовного дела в отношении 71-летнего местного жителя, который обвиняется убийстве. По версии следствия, 18 сентября 2024 года в дневное время обвиняемый находился на территории производственной базы, где он работал. Чтобы продолжить распитие спиртных напитков, он решил отправиться в магазин, расположенный неподалёку. Возле магазина обвиняемый встретил незнакомого мужчину и предложил ему выпить. Тот согласился и пошёл за обвиняемым на территорию базы.

«Пока они шли, между ними произошёл конфликт, в ходе которого новый знакомый начал оскорблять обвиняемого. Тот ответил ему, что этого не стоит делать, так как, будучи человеком ранее судимым, он находит неприемлемым такое общение. Новоявленный знакомец не поверил обвиняемому и попросил его доказать имеющуюся судимость наличием тюремных татуировок. Фигурант ответил отказом, после чего словесный конфликт между ними продолжился», — рассказали в СУ СК России по Свердловской области.

Когда обвиняемый добрался до бытовки, он уже твёрдо решил отомстить за оскорбительные слова, которые были сказаны в его адрес. Вооружившись ножом, он напал на своего обидчика и нанёс ему несколько ранений в область груди. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

«Сообщение о данном криминальном происшествии поступило в дежурную часть территориального ОВД 18 сентября в 16:25. Сообщил о случившемся непосредственный очевидец конфликта — коллега обвиняемого. На место происшествия незамедлительно прибыл находившийся на дежурстве наряд ППСП. Полицейские обнаружили лежащего на земле потерпевшего с ножом в грудной клетке. Рядом с ним на лавочке сидел подозреваемый. Он не стал отрицать свою причастность к содеянному, пояснив причину, по которой он лишил потерпевшего жизни. В дальнейшем наработанные полицейскими материалы были переданы нашим коллегам из регионального СК России», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.