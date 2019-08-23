В сентябре под Нижним Тагилом пройдёт гастрономический фестиваль уральской кухни

14 сентября под Нижним Тагилом в посёлке Висим пройдёт первый в своём роде гастрономический фестиваль «Висимский пикник. Путешествие к уральской кухне». На фудкорте под открытым небом известные рестораторы будут готовить блюда по восстановленным рецептам уральской кухни, которая представляет собой микс из татарских, казахских, башкирских, славянских и финно-угорских традиций.

«“Висимский пикник” — первое фестивальное событие туристического кластера “Гора Белая”, которое организовано совместно с районной администрацией, музеями и энтузиастами. Главные его цели — обратить внимание на один из самых красивых посёлков Среднего Урала, оживить национальные традиции и воссоздать уральскую кухню. Споры о её существовании и состоянии ведутся давно. При этом гастрономия — важнейший драйвер туризма. Где и чем кормить туристов — один из главных вопросов туриндустрии. Свердловская область по темпам развития туризма входит в десятку регионов — лидеров России. Успешнее притягивать внешнего и внутреннего туриста и конкурировать с другими регионами поможет продвижение бренда местной кухни», — говорят организаторы.

Помимо фудкорта и развлекательной программы главной площадки, гостей фестиваля ждёт путешествие по интересным и знаковым точкам Висима: они смогут посетить оленью ферму и увидеть благородных маралов, познакомиться с русскими традициями в интерактивном доме-музее «Русская изба», с искусством резьбы по дереву в музее-мастерской Черепановых, с особенностями жизни народов Урала в музее быта и ремёсел и побывать в доме, где Мамин-Сибиряк провёл детские годы. Кроме этого, у свердловчан будет возможность принять участие в кулинарных и творческих мастер-классах и купить фермерские продукты на ярмарке.

Специально для фестиваля своё меню разрабатывает шеф-повар, основатель ресторанных проектов Владимир Олькиницкий, которого СМИ называют «бунтарём уральской кухни».

«Я занимаюсь уральской кухней на протяжении нескольких лет. Побывал во многих деревнях, общался с бабушками-староверами, собирал забытые рецепты. Мы хотим, чтобы как можно больше людей узнали, что такое уральская кухня. Она существует, есть исторические репецты, особенный вкус — как и сам Урал, уральская кухня соединяет Европу и Азию, не хватает только широкой известности», — говорит Владимир Олькиницкий.

Организаторы обещают, что программа фестиваля будет интересна любителям природы, отдыха с историей, гурманам и детям. Для жителей Екатеринбурга и Нижнего Тагила в день мероприятия будут организованы трансферы.