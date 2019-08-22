В село в Кузбассе после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН

В село Подгорное Кемеровской области ввели ОМОН после массовой драки местных жителей, в которой участвовали цыгане, со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет «Интерфакс».

По данным собеседника, массовая драка произошла в посёлке накануне, в потасовке участвовали около 20 человек, в том числе цыгане и ранее судимые местные жители. При этом, как утверждает источник, большинство участников потасовки были пьяны. В драке двое мужчин получили ножевые ранения, один из участников потасовки задержан.

В приёмной главы поселения Подгорное сообщили, что в четверг будет организовано собрание местных жителей — пройдёт народный сход. ТАСС со ссылкой на источник пишет, что национальной подоплёки в конфликте нет, «это бытовой пьяный конфликт между местными жителями».

По его словам, в Подгорном нет цыганского поселения — по имеющейся информации, там живут не более 17 цыган на тысячу населения. Вместе с тем ранее местные СМИ сообщали, что жители Подгорного ополчились на цыган и собираются устроить самосуд.

Напомним, в июне бытовой конфликт между местными жителями и цыганами произошёл в селе Чемодановка Пензенской области. В результате массовой драки один человек погиб, четверо получили ранения. Вечером 14 июня около 1,5 тысячи человек вышли на сельский сход, где обсуждалась ситуация с цыганами. Часть участников схода на время перекрыли движение на участке трассы М5 «Урал». Как передавала «Новая газета», 17 июля около 900 цыган, проживавших в сёлах Чемодановка и Лопатки Пензенской области, уехали в Волгоградскую область, но затем некоторые из них вернулись в свои дома в посёлке.