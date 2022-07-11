В селе Южаково под Нижним Тагилом пропал мужчина

8 июля в селе Южаково пропал 54-летний житель Алапаевска. В пятницу вечером 54-летний Андрей Попов вместе с компанией приехали отдыхать в село на водоём, где они употребляли спиртное. С сообщением о пропаже мужчины 9 июля в отделение полиции обратилась супруга пропавшего.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», пропажу мужчины в компании заметили ещё ночью. При этом автомобиль, документы, телефон и одежда пропавшего остались на месте стоянки. К поискам мужчины были привлечены участковые, сотрудники уголовного розыска, волонтёры, сотрудники местной пожарно-спасательной части. В процессе поиска также применялись квадрокоптеры. В районе пропажи была обследована вся территория, однако мужчина так и не был найден. Сегодня, 11 июля поиски продолжились с привлечением водолазов.

Андрей Попов – мужчина плотного телосложения ростом 160 см, имеет рыжие волосы с залысинами, глаза зелёного цвета. На момент пропажи был одет в трико чёрного цвета.

Просьба ко всем, кто видел мужчину или знает о его местонахождении, позвонить в дежурную часть МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону +7 (3435) 47-70-02 или на линию 02 с любого оператора сотовой связи.