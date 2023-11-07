В селе под Нижним Тагилом заживо сгорели два человека

В селе Николо-Павловском под Нижним Тагилом накануне около 20:00 произошёл пожар, унёсший жизни двух человек. Как уточнили в отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила, трагедия произошла в одноэтажном деревянном доме на улице Сосновой.

На момент возникновения возгорания в помещении находилось трое мужчин 31, 30 и 29 лет. Младший из них смог самостоятельно покинуть дом и позвать на помощь, а вот его товарищи не выжили. Их тела пожарные обнаружили при разборке сгоревших конструкций. С огнём в тот вечер боролись 11 человек личного состава пожарной охраны и 4 единицы спецтехники.

На момент приезда пожарных весь дом был полностью охвачен огнём. Ликвидировать открытое горение спасателям удалось в течение 20 минут. Выживший мужчина получил множественные ожоги (около 12% тела) и был госпитализирован в тяжёлом состоянии в больницу.

На момент публикации дознаватели МЧС проводят проверку, выясняя причину и обстоятельства пожара.