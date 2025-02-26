В селе под Нижним Тагилом заживо сгорел мужчина

25 февраля около 10 часов утра оперативные службы получили сообщение о пожаре в одноэтажном деревянном доме в селе Краснополье под Нижним Тагилом.

«К месту были направлены 5 единиц техники и 12 человек личного состава. В ходе тушения пожара звеном газодымозащитной службы был обнаружен погибший 1968 года рождения. По предварительной информации, мужчина без определенного места жительства и рода занятий», — сообщили АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности.

До приезда пожарных потушить пламя пыталась местная добровольная дружина с помощью подручных средств. Ликвидация открытого горения заняла 43 минуты. Пожар повредил стены, перекрытия и имущество в квартире. Площадь возгорания составила 32 кв.м. В настоящее время устанавливается личность владельца сгоревшей квартиры.

Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнём при курении.