В селе под Нижним Тагилом заметили известного экстрасенса Александра Шепса

Известный маг Александр Шепс вместе со съёмочной группой был замечен 12 декабря в селе Николо-Павловское под Нижним Тагилом. Предположительно, там проводились съёмки шоу «Битва экстрасенсов» (16+). Местные жители утверждают, что в Доме культуры они сталкивались с необычными явлениями и слышали детский плач. Изданию «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ТНТ сообщили, что пока не дают комментариев, обещая рассказать подробности позже.

«В сельском клубе, в нашем Доме культуры, где проходят кружки детские, жители слышат плач ребёнка», — рассказала E1 местная жительница.

Особое внимание к учреждению привлёк случай с бывшим директором, который покончил с собой около десяти лет назад. Съёмочная группа посетила сам Дом культуры, квартиру экс-директора и его дачу. Некоторые жители утверждают, что слышали странные голоса и даже видели призрака, пишет издание.

Глава села Александр Ременец выразил сомнения относительно причины появления знаменитостей, но признал, что трагедия с директором действительно произошла около десяти лет назад.

«Я не в курсе насчёт привидения. Слушайте, мне жители, конечно, жалуются, но, помимо привидения, проблем достаточно на территории. Я-то никак им эти вопросы не решу, с их привидениями. По поводу директора Дворца культуры: звали его Александр Васильев, а называли просто — Баян Баяныч. Произошло это давненько, лет 10 назад», — прокомментировал Е1 глава села.