В селе под Нижним Тагилом внедорожник сбил переходившего дорогу 7-летнего мальчика

В селе Краснополье под Нижним Тагилом вечером 16 мая внедорожник Лада 4х4 сбил 7-летнего мальчика, переходившего дорогу.

Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД, автомобиль под управлением 39-летнего водителя у дома № 22 по улице Октябрьской допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходившего проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля. В результате ДТП ребёнок получил ушиб левой большеберцовой кости и был отпущен домой после осмотра медиками.

В ведомстве добавили, что освидетельствование водителя на состояние опьянения показало, что в момент аварии мужчина был трезв.

Стаж вождения автолюбителя — 20 лет, ранее он трижды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

По данным ГИБДД, с начала 2020 года на дорогах Нижнего Тагила и Горноуральского округа травмировались уже пятеро детей-пешеходов.