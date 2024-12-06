В селе под Нижним Тагилом в пожаре погиб мужчина

Вечером 5 декабря в 21:45 спасатели получили сообщение о возгорании в одноэтажном деревянном доме на улице Комсомольской в селе Николо-Павловское. Соседи сообщили, что внутри здания могут находиться пожилой мужчина и его знакомый.

На место происшествия незамедлительно прибыли пять единиц техники и 15 сотрудников пожарной службы. К моменту приезда спасателей огонь охватил весь дом и прилегающие хозяйственные постройки.

Спасателям понадобилось более часа, чтобы справиться с открытым пламенем, а также предотвратить распространение огня на соседние строения — для защиты соседнего дома использовали дополнительный ствол. Общая площадь пожара составила 84 кв. м. Огнём были уничтожены крыша, чердак и повреждены стены жилого дома, а также сгорели хозяйственные постройки.

Только после полуночи, разбирая завалы, спасатели обнаружили тело 75-летнего владельца дома.

По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении. Сотрудники МЧС проводят проверку для окончательного выяснения всех обстоятельств происшествия.