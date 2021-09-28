В селе под Нижним Тагилом в пожаре погиб молодой мужчина

Под Нижним Тагилом во время пожара в селе Николо-Павловское погиб 37-летний мужчина. Трагедия произошла поздно вечером в понедельник, 27 сентября, на улице Красногвардейской, сообщили в отделе надзорной деятельности.

На площади 200 кв. м сгорел частный жилой дом. Сотрудники МЧС обнаружили в одной из комнат собственника дома без признаков жизни и передали медикам скорой помощи. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.

Мужчина проживал один. Пожар заметили соседи, они вызвали пожарных. По факту происшествия ведётся проверка.