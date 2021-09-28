Происшествия

В селе под Нижним Тагилом в пожаре погиб молодой мужчина

28.09.2021 10:20
В селе под Нижним Тагилом в пожаре погиб молодой мужчина

Под Нижним Тагилом во время пожара в селе Николо-Павловское погиб 37-летний мужчина. Трагедия произошла поздно вечером в понедельник, 27 сентября, на улице Красногвардейской, сообщили в отделе надзорной деятельности.

На площади 200 кв. м сгорел частный жилой дом. Сотрудники МЧС обнаружили в одной из комнат собственника дома без признаков жизни и передали медикам скорой помощи. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём. 

Мужчина проживал один. Пожар заметили соседи, они вызвали пожарных. По факту происшествия ведётся проверка.

Фото: 
ОНД и ПР г.Н.Тагил и ГГО
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