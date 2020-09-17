В селе под Нижним Тагилом три семьи остались без крыши над головой из-за пожара

В селе Краснополье под Нижним Тагилом три семьи остались без документов и крыши над головой из-за большого пожара, случившегося вечером 15 сентября. Как пишет ИА «Все новости», деревянный трёхквартирный дом, в котором проживали погорельцы, полностью выгорел.

«Я услышала треск шифера и выскочила на улицу. У соседей из первой квартиры горел дровяник, огонь перекинулся на крыльцо и дальше пошёл по дому. Я успела вывести девчонок своих и разбудила соседей из третьей квартиры. Все успели спастись, но в чём были, в том и выбежали», — рассказала изданию Елена Антонова, семья которой проживала в квартире, расположенной в средней части дома.

Погорельцы переехали в дом, который находится в процессе строительства — возведены стены и уложена крыша, однако внутренняя отделка полностью отсутствует. Сейчас сбор средств для пострадавших начали волонтёры колледжа, в котором обучается старшая дочь Антоновых. Также семье придётся восстановить часть сгоревших документов.

Многодетную семью Людмилы, проживавшую в квартире № 3, временно приютили родственники. Пожар уничтожил всё имущество, но им удалось спасти документы.

«Нас пятеро: я, муж, мальчики 6 и 14 лет и девочке 15 лет. Временное жильё мы нашли, но остались без средств к существованию. Нам сказали, что могут выделить 100 кубов леса. Но его ещё нужно вывезти и обработать. А на это нужны деньги, которых пока немного. Хорошо, что есть вещи, их очень много принесли. Но с мебелью беда, трое детей на одной кровати спят», — рассказала женщина.

Жильцы квартиры № 1, в которой по предварительным данным находился очаг возгорания, остались на улице без документов, вещей и средств к существованию. По информации МЧС, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. На первое время Елену Данилову с супругом и двумя детьми приютили соседи.

Если если у вас есть возможность помочь погорельцам, позвоните по номерам 8-912-646-71-39 (Елена Антонова), 8-912-297-50-01 (Елена Данилова), 8-912-031-50-93 (Людмила).