В селе под Нижним Тагилом рецидивист украл деньги у своей сожительницы, матери пятерых детей

В Нижнем Тагиле направлено в суд уголовное дело по факту кражи денежных средств с банковской карты. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», мошенник использовал телефон пострадавшей, тайно похитил деньги путём онлайн-перевода.

В январе этого года с заявлением в отделение полиции № 1 обратилась 31-летняя жительница ГГО. Женщина обнаружила пропажу 15 тысяч рублей со своего банковского счёта. В ходе разбирательств полиция выяснила, что кражу совершил ранее судимый сожитель потерпевшей.

«В августе 2021 года обвиняемый освободился из мест лишения свободы и начал сожительствовать с женщиной, воспитывающей пять несовершеннолетних детей. На работу мужчина так и не устроился и жил за счёт сожительницы, получавшей ежемесячно на банковскую карту детские пособия. Пин-код карты ему был известен, так как подруга ему доверяла. В день кражи женщина отправилась к приятельнице, а мужчина увидел на кухне сотовый телефон своей сожительницы. Он решил порвать все отношения с женщиной, но перед уходом проверил наличие денежных средств на ее счёту. Не устояв от соблазна, мужчина осуществил перевод денег на свою карту, при этом, как позже объяснил следователю, часть денег оставил владелице карты, подумав о её детях. Впридачу к безналичному переводу взял из кошелька сожительницы наличные средства в сумме 300 рублей и сотовый телефон её сына, после чего скрылся», — пояснили в полиции.

29-летний уроженец села Петрокаменское во всём сознался. Уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража, совершённая с банковского счёта) передано для рассмотрения в Пригородный районный суд.