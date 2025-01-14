В селе под Нижним Тагилом пьяный уголовник в новогоднюю ночь угрожал убийством соседям

В селе Балакино под Нижним Тагилом местный нарушитель спокойствия портит жизнь добропорядочным гражданам. В новогоднюю ночь мужчина пришёл к соседям с бытовой просьбой, что едва не закончилось поножовщиной.

Как сообщает телеканал ОТВ, Сергей в состоянии алкогольного опьянения пришёл к семье Финадеевых что-то попросить, однако после отказа начал угрожать расправой. Елизавета, мать двоих детей, попросила мужчину уйти, на что тот достал нож. Отец семейства успел выбить нож из рук нападавшего.

Сам хулиган заявил, что на самом деле он никому не угрожал, нож просто забыл выложить, а семью эту знает давно и никогда им зла не желал.

В селе говорят, что агрессивное поведение у Сергея проявляется постоянно. Ранее, в 2014 году, он в состоянии алкогольного опьянения задушил женщину шнуром от утюга и куском ткани во время ссоры. После чего сдался в полицию. Суд приговорил его к 8,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима по ч. 1 ст . 105 УК РФ.

После отсидки он принялся за старое — уже успел угнать автомобиль, попасть на нём в аварию и избить монтировкой водителя «Газели». Кроме того, страдают не только односельчане, но и близкие Сергея.

«Когда мать умерла, он сказал “Скажи маме спасибо, она сказала, чтобы я тебя не трогал”», — рассказывает отец нарушителя, Владимир.

Местные говорят, что не могут оставлять детей без присмотра и сами выходят на улицу только днём, а продавцы боятся находиться на работе, так как бывали случаи, когда мужчина ходил по селу с ружьём и угрожал соседям.

В полиции объяснили, что сейчас проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела, а в отношении Сергея проведена профилактическая работа. Как рассказал юрист, при доказанной виновности ему грозит до пяти лет лишения свободы за угон автомобиля и до двух лет за угрозу убийством. Жители села всё же надеются, что мужчину привлекут к уголовной ответственности, и таким образом им удастся почувствовать себя в безопасности.