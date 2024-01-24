В селе под Нижним Тагилом пьяный романтик влез в дом к бывшей подруге и уснул

В Нижнем Тагиле прокуратура Пригородного района Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении неоднократно судимого 26-летнего жителя села Бродово за незаконное проникновение в жилище.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 26 ноября 2023 года подсудимый, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, незаконно влез в дом в селе Башкарка, в котором проживает его бывшая сожительница. После проникновения в дом обвиняемый решил дождаться потерпевшую и лёг спать. Хозяйка дома не оценила такой романтичный поступок и написала на бывшего сожителя заявление в полицию. На мужчину возбудили уголовное дело по ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище).

«Мужчина пояснил, что в тот день был очень пьян и хотел помириться со своей бывшей сожительницей, поэтому приехал к ней домой в село Башкарка. Когда приехал, то обнаружил, что хозяев дома нет, и решил влезть в дом, чтобы дождаться девушку и поговорить. После содеянного он осознал, что действовал против воли собственника жилья и что хозяйка дома ему не давала разрешения на посещение указанного дома, тем более в её отсутствие», — пояснили в прокуратуре.

В итоге прокуратура Пригородного района в обвинительном заключении в качестве обстоятельств, отягчающих наказание, учла совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения, а также рецидив преступлений. Санкции ч. 1 ст. 139 УК РФ предусматривают максимальное наказание в виде ареста сроком до 3 месяцев.

Сейчас уголовное дело направлено на рассмотрение мировому судье судебного участка № 1 Пригородного судебного района Свердловской области.