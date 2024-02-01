В селе под Нижним Тагилом пьяный мужчина пырнул ножом друга из-за ревности

В Нижнем Тагиле прокуратура Пригородного района Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 38-летнего жителя села Николо-Павловское, обвиняемого по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Как сообщает пресс-служба ведомства, ночью 6 декабря 2023 года после совместного распития алкоголя двумя друзьями и женщиной между мужчинами произошла стычка на почве ревности. Обвиняемый ударил приятеля кулаком по голове, а затем нанёс два удара ножом в живот. После нападения ревнивец вызвал бригаду скорой помощи и покинул квартиру.

«В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал. Ранее 36-летний житель Николо-Павловского уже привлекался к уголовной ответственности и освободился из мест лишения свободы летом 2022 года», — пояснили в прокуратуре.

На данный момент уголовное дело направлено в Пригородный районный суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.