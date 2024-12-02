В селе под Нижним Тагилом подросток с подругой разбились на автомобиле, уходя от полицейской погони

В ночь на 30 ноября в селе Бродово произошло серьёзное ДТП. Как сообщают в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» очевидцы, двое подростков решили покататься ночью на автомобиле, но вскоре за ними погнался экипаж ДПС. Гонки разбудили всю деревню, после чего молодые люди попали в аварию. Для спасения пострадавших спасателям пришлось разрезать автомобиль, после чего подростки были доставлены в больницу.

Как сообщили в Госавтоинспекции, около трёх часов ночи экипаж ДПС в селе Петрокаменском заметил подозрительную машину марки ВАЗ. Сотрудники полиции попросили водителя остановиться для проверки документов, но тот проигнорировал требование и попытался скрыться. Полицейские несколько раз призывали его остановиться через громкоговоритель, но водитель продолжал уходить от погони. В итоге, в селе Бродово он потерял управление и врезался в опору газопровода.

За рулём отечественной легковушки находился 17-летний молодой человек из посёлка Первомайский. Он и его 17-летняя пассажирка были госпитализированы в Городскую больницу № 1 Нижнего Тагила. Автомобиль восстановлению не подлежит.

По данным ГИБДД, у молодого человека нет водительского удостоверения, и ранее он не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Во время аварии ни водитель, ни пассажир не были пристёгнуты ремнями безопасности. В каком состоянии находился водитель в момент аварии, установит медицинский эксперт. Газопровод остался неповреждённым.

Мать водителя рассказала, что её сын купил автомобиль на собственные средства в этом году и научился водить сам. Она не запрещала ему садиться за руль, и ключи всегда лежали в доступном месте.

Сейчас рассматривается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию ребёнка, а также о постановке на профилактический учёт.

На месте аварии сотрудники Госавтоинспекции провели необходимые замеры и составили протоколы. Инспектор дорожного надзора выявил проблемы с видимостью дорожных знаков, и обслуживающей организации было направлено предписание устранить нарушение.

«Госавтоинспекция призывает родителей регулярно проводить с детьми беседы о последствиях управления транспортным средством без водительского удостоверения, контролировать досуг детей, и исключить возможность детям беспрепятственно пользоваться транспортными средствами! Помните, что от ваших действий и принятых решений на дороге зависит здоровье, а порой и жизнь не только ваша, но и других участников дорожного движения», — напомнили в отделе пропаганды Госавтоинспекции Нижнего Тагила.