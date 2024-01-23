В селе под Нижним Тагилом мужчина избил женщину ломом ради нескольких бутылок пива

В Нижнем Тагиле Пригородный районный суд Свердловской области вынес приговор неоднократно судимому 56-летнему жителю села Южаково.

Как сообщает пресс-служба Пригородного суда, в октябре 2023 года осуждённый, находясь в нетрезвом состоянии и желая «продолжить банкет», увидел идущую по улице 45-летнюю женщину с пакетом в руках, в котором находились три бутылки пива. Обвиняемый потребовал отдать ему пиво, пригрозив физической расправой. Сельчанка не поддалась на угрозы и пошла дальше. Тогда мужчина схватил металлический лом, догнал женщину и нанёс ей несколько ударов инструментом по голове и рукам. Потерпевшей удалось убежать и вызвать полицию. На мужчину возбудили уголовное дело по ст. 162 УК РФ (разбой с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

В итоге суд назначил агрессору наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 9 месяцев в исправительной колонии строгого режима. В настоящее время приговор в законную силу не вступил.