В селе под Нижним Тагилом мужчина до смерти забил собутыльника из-за громкой музыки

В селе Малая Лая из-за громкой музыки мужчина убил своего приятеля, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. По версии следствия, в ночь на 20 мая 2021 года обвиняемый, находясь в гостях у своего знакомого, распивал алкоголь. Мужчина попросил хозяина квартиры сделать музыку тише, но тот, наоборот, прибавил громкость.

В ходе ссоры гость нанёс своему знакомому не менее 345 ударов руками и ногами по голове, туловищу, рукам и ногам. От полученных травм хозяин квартиры скончался на месте.

Прокуратура Пригородного района вынесла обвинительное заключение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Обвиняемый вину в преступлении признал полностью. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Пригородный районный суд. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.