Происшествия

В селе под Нижним Тагилом муж и жена погибли от огнестрела на глазах у двухлетнего сына

05.05.2022 11:12

В частном доме в селе Малая Лая случилась страшная трагедия. 52-летний мужчина и 40-летняя женщина были застрелены на глазах у двухлетнего ребёнка. Возле тел обнаружили ружьё, малыш находился с ними в доме и не пострадал, сообщает E1.RU. 

Погибших нашёл старший сын мужчины, который ранее не мог дозвониться отцу и решил приехать к родителям. По его словам, когда он зашёл в дом, двухлетний мальчик спокойно играл и не плакал. Малыша передали родственникам. 

По версии источника издания, глава семьи мог застрелить супругу из-за семейного конфликта, после чего покончил с собой. Однако сын убитого уверен, что отец не мог совершить убийство. Мужчина не злоупотреблял алкоголем, не был судим. 

На данный момент следователи опрашивают близких. Проводится экспертиза оружия. В Следственном комитете по Свердловской области трагедию не комментируют.

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