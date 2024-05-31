В селе под Нижним Тагилом легковушка сбила велосипедиста-подростка

В селе Покровское под Нижним Тагилом 30 мая произошло ДТП с участием легкового автомобиля и велосипедиста. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе УГИБДД Свердловской области, отец с 9-летним сыном возвращались домой из магазина на велосипедах, двигаясь по краю проезжей части. В какой-то момент мальчик решил повернуть налево, не подав соответствующего сигнала рукой. В этот момент его сбила Lada Priora, за рулём которой находился 64-летний мужчина. Ребёнок получил травму головы и был госпитализирован.

«Полицейские намерены привлечь отца по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего, а также в преддверии летних каникул посетить образовательное учреждение, где учится ребёнок, с целью проведения комиссионного обследования на предмет организации работы по обучению детей правилам безопасного поведения на проезжей части», — отметили в дорожной полиции.