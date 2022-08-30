В селе под Нижним Тагилом хозяин-психопат забил до смерти своего гостя 

В Следственном отделе СК по Пригородному району завершено расследование уголовного дела в отношении 74-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве гостя.

По данным следствия, 19 марта этого года в одном из домов в селе Мурзинка Горноуральского городского округа было обнаружено тело 70-летнего мужчины. Потерпевший был сильно избит хозяином жилища, который нанёс пострадавшему множественные удары руками и ногами.

«Потерпевший мужчина, согласно полученным данным, не имел определённого места жительства. Подозреваемый пустил его к себе на некоторое время пожить, но впоследствии гость уходить отказался и, более того, начал устанавливать свои порядки, что крайне не понравилось хозяину жилища. Разозлившись, подозреваемый избил пенсионера, причинив ему тяжёлые травмы», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, подозреваемому в смерти пенсионера вменяют ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего». В ходе предварительного следствия сотрудниками Следственного комитета и полицией был проведён осмотр места происшествия и допрошены свидетели. Также сам обвиняемый рассказал сотрудникам о деталях инцидента.

По уголовному делу в отношении хозяина жилища проведена психиатрическая экспертиза, которая показала, что он невменяем, поскольку страдает хроническим психическим расстройством. В соответствии с этим в суд было направлено постановление для принятия решения о применении принудительных мер медицинского характера.