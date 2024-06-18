В селе под Нижним Тагилом 10-летняя девочка травмировалась после падения с электросамоката

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии, которая произошла 17 июня около 14:00 в селе Малая Лая под Нижним Тагилом. По предварительным данным, 10-летняя девочка на электросамокате, двигаясь по асфальтированной дорожке по улице Ленина, не справилась с управлением и упала.

В результате ДТП с места происшествия бригадой скорой медицинской помощи девочку с подозрением на сотрясение головного мозга и ссадинами руки доставили в Детскую городскую больницу Нижнего Тагила. В настоящее время медики оказывают ей помощь.

Установлено, что ребёнок катался без защитной экипировки. По данному факту проводится проверка.

Госавтоинспекция обращает внимание родителей, что передвижение детей в возрасте до 14 лет на средствах индивидуальной мобильности должно происходить на тротуарах, пешеходных, велосипедных или велопешеходных дорожках. Стоит напомнить, что данные технические средства могут развивать немалую скорость, при падении можно получить серьёзные травмы. Поэтому в первую очередь необходимо подумать о средствах защиты: наколенниках, налокотниках и шлемах, выбирать безопасную скорость, соответствующую опыту и навыкам владения данным устройством, а также дорожным условиям.