В селе Николо-Павловское под Нижним Тагилом во время пожара пострадала пенсионерка

Накануне, 17 ноября, в 19:59 в селе Николо-Павловское загорелась квартира, расположенная на втором этаже двухэтажного жилого дома на улице Тепличной. В отделе надзорной деятельности МЧС рассказали, что при пожаре пострадала 71-летняя хозяйка квартиры. Женщину с отравлением продуктами горения госпитализировали в токсикоцентр в тяжёлом состоянии.

Площадь возгорания составила 15 кв. метров, повреждено домашнее имущество. В тушении пожара были задействованы четыре единицы спецтехники, 13 человек личного состава. По трёхколенной лестнице со второго этажа горящего дома сотрудники МЧС спасли шесть жильцов. Один человек эвакуирован по лестничной клетке при помощи спасательного устройства средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД). Локализовать огонь удалось в 20:19. В 20:23 ликвидировали открытое горение, проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 21:10.

По факту ЧП дознаватели МЧС проводят проверку. Обстоятельства выясняются.

Предполагаемая причина — неосторожное обращение с огнём. Виновник пожара устанавливается.