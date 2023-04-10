В селе Бызово под Нижним Тагилом сгорело 11 домов

Накануне, 9 апреля, в пожаре в селе Бызово Горноуральского городского округа сгорело 11 построек различного назначения. На территории 2000 кв. метров разгорелся сильный пожар. На одном из участков жители села жгли мусор, из-за сильного ветра огонь с сухой травы перекинулся на дом, а затем и на соседние постройки. Информации о пострадавших нет.

В тушении пожара принимали участие 12 единиц спецтехники и 48 спасателей. Сухая трава и ветер затрудняли процесс тушения — огонь быстро распространялся по территории села. Ситуацию осложняло и то, что поблизости нет водоёмов.

«В течение одного часа произошло возгорание десяти домов, из них три жилых, три заброшенных и четыре дачных дома. Пожар локализован, будут приниматься решения по оказанию материальной помощи всем пострадавшим, в том числе гражданам, которые потеряли своё жильё», — сообщил начальник главного управления МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев.

Губернатор Евгений Куйвашев дал поручения Министерству общественной безопасности и муниципалитету оказать всю необходимую помощь в ликвидации последствий пожара. Руководству муниципалитета также необходимо оперативно решить вопросы с предоставлением временного жилья погорельцам в случае необходимости.