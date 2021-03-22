В Саратовской области родственникам пришлось нести пенсионерку в банк на носилках для разблокировки карты

В Энгельсе Саратовской области родственники на носилках принесли 74-летнюю пенсионерку Валентину Есипову в банк, чтобы разблокировать карту, на которую ей приходит пенсия, со ссылкой на её зятя Игоря Мешкова пишет местный портал «Вольск.ру».
По его словам, карту пенсионерки заблокировали судебные приставы из-за непогашенного кредита её сына, погибшего пять лет назад. Из-за этого женщина осталась без средств к существованию — на эту карту ей поступала пенсия.
Для того, чтобы разблокировать карту, Есиповой нужно было прийти в отделение и подтвердить свою личность, однако пенсионерка уже давно не встаёт с постели из-за перелома шейки бедра. По словам Мешкова, несмотря на то, что на сайте банка сказано о возможности визита специалиста на дом для удобства клиента, им в этой услуге отказали. В результате родственникам пришлось нести женщину на носилках.
«Теща неходячая, ей даже на бок поворачиваться нельзя. Спускать её с пятого этажа мы помучились, потому что носилки в узких лестничных пролётах вставали в распор», — пояснил Мешков.
Центр социального обслуживания Энгельсского района выделил семье спецтранспорт, и Есипову доставили в отделение «Почта банка», носилки с ней поставили перед оператором на стулья.
В «Почта банке» заявили РИА Новости, что пенсионерке предлагали оформить доверенность на родственников или установить мобильное приложение.
«Вместо того, чтобы воспользоваться одним из предложенных вариантов, родственники пошли другим, отнюдь не гуманным, на наш взгляд, путём — они принесли тяжело больную женщину в банк. Считаем эту ситуацию абсурдной и негуманной по отношению к пожилому человеку со стороны её родственников. Мы сожалеем, что возникла описанная ситуация, мы всегда готовы идти навстречу нашим клиентам», — сказал представитель банка.