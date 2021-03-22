В Саратовской области родственникам пришлось нести пенсионерку в банк на носилках для разблокировки карты

В Энгельсе Саратовской области родственники на носилках принесли 74-летнюю пенсионерку Валентину Есипову в банк, чтобы разблокировать карту, на которую ей приходит пенсия, со ссылкой на её зятя Игоря Мешкова пишет местный портал «Вольск.ру».

По его словам, карту пенсионерки заблокировали судебные приставы из-за непогашенного кредита её сына, погибшего пять лет назад. Из-за этого женщина осталась без средств к существованию — на эту карту ей поступала пенсия.

Для того, чтобы разблокировать карту, Есиповой нужно было прийти в отделение и подтвердить свою личность, однако пенсионерка уже давно не встаёт с постели из-за перелома шейки бедра. По словам Мешкова, несмотря на то, что на сайте банка сказано о возможности визита специалиста на дом для удобства клиента, им в этой услуге отказали. В результате родственникам пришлось нести женщину на носилках.

«Теща неходячая, ей даже на бок поворачиваться нельзя. Спускать её с пятого этажа мы помучились, потому что носилки в узких лестничных пролётах вставали в распор», — пояснил Мешков.

Центр социального обслуживания Энгельсского района выделил семье спецтранспорт, и Есипову доставили в отделение «Почта банка», носилки с ней поставили перед оператором на стулья.

В «Почта банке» заявили РИА Новости, что пенсионерке предлагали оформить доверенность на родственников или установить мобильное приложение.