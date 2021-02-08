В Саратове задержали депутата-блогера от КПРФ Николая Бондаренко

Полиция задержала депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко, сообщил в Twitter депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.

По его словам, Бондаренко успел позвонить ему и сообщить об этом, после этого у него отобрали телефон.

Эту информацию подтвердила депутат Госдумы от КПРФ Ольга Алимова. По информации Алимовой, полицейские ждали Бондаренко в подъезде. Она предположила, что задержание может быть связано с его участием как наблюдателя в акции протеста 31 января, размещением в зале заседаний думы плаката «Нет политическим репрессиям!» или намерением баллотироваться в Госдуму.

Ранее, 5 февраля, Бондаренко заявил, что собирается выдвигаться в Госдуму по тому же региону, что и спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Николай Бондаренко является депутатом Саратовской областной думы с 2017 года. Он ведёт YouTube-канал «Дневник депутата» с 1,23 миллиона подписчиков.