В Саратове учительница назвала выступающих против поправок в Конституцию «трансформерами»

В Саратове родители учеников школы № 5 получили в общем чате от классного руководителя сообщение на тему поправок в Конституцию — в тексте говорится, что против изменения основного закона страны выступают «трансформеры», радикальные атеисты и «информационные агенты», пишут «Свободные новости».

В посте «Кто против поправок в Конституцию РФ?» перечисляются категории таких людей — по словам автора, это в первую очередь русскоговорящие украинцы, прибалты и грузины, которые могут стремиться к отчуждению территорий РФ, «толпа радикальных атеистов», поскольку в Конституции будет прямое упоминание Бога, а также русскоговорящие граждане Польши, Канады, США, Прибалтики, Украины и информационные, государственные агенты этих и других стран. Отмечается, что Запад выступает против изменения Конституции, так как он «против сильной, духовной и нравственной молодёжи в России». Кроме того, в публикации говорится, что в поправках будет прописана защита государством детей «от ЛГБТ и прочей пропаганды, гадости», а «ювенальное западное лобби» будет против сильной и нравственной молодёжи в РФ.

Также к противникам Конституции автор относит российских либералов и их кураторов в США и на Западе, бандеровцев, агентов СБУ Украины, агентов спецслужб Грузии и США, Прибалтики, Польши, Молдавии, Косово и других стран, всех российских и мировых русскоговорящих «трансформеров» (феминисток, геев, лесбиянок); указывается, что поправки не позволят «плодиться в России всей этой западной мерзости и нечистотам».

Родители рассказали, что учительница, разославшая сообщение, является членом УИК от партии «Родина». Местные власти решили провести по факту рассылки пропагандистского сообщения проверку.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдёт 1 июля. Этот день объявили выходным, хотя досрочно можно будет проголосовать с 25 июня. Ключевая поправка позволит Путину повторно баллотироваться на должность президента и быть у власти до 2036 года.