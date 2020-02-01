В Санкт-Петербурге женщину с приступом эпилепсии увезли в вытрезвитель и избили

Жительницу Санкт-Петербурга после приступа эпилепсии сотрудники скорой помощи по ошибке отправили в вытрезвитель. Как рассказал «Фонтанке» супруг пострадавшей, там её связывали и били. Петербуржец написал заявление в полицию.

По словам мужчины, вечером 30 января у его 37-летней жены случился эпилептический приступ — от тяжёлой формы этой болезни его супруга страдает больше десяти лет. Муж вызвал скорую помощь, которая госпитализировала пациентку в Елизаветинскую больницу. Сам мужчина поехал следом за медиками на машине. Добравшись до больницы, он выяснил, что его жену почему-то поместили в вытрезвитель.

«Персонал больницы мотивировал её помещение в вытрезвяк тем, что показатели похожи на опьянение. Когда я всё объяснил, мне ответили: “Ну мы же не знаем, что она болеет”», — рассказал мужчина.

В итоге дежурный психиатр выписал женщину из вытрезвителя. Петербуржец рассказал, что из больницы она вышла в порванном пальто, с кровоподтёками на шее, следами от связывания на руках и разбитым телефоном. Пострадавшая рассказала мужу, что в медучреждении её фиксировали, били по лицу, душили, оскорбляли и угрожали убить.