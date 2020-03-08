В Санкт-Петербурге застрелили 14-летнего школьника. По подозрению в убийстве разыскивается сын судьи

7 марта в подъезде одного из домов по улице Ижорского батальона в Санкт-Петербурге было обнаружено тело 14-летнего школьника с огнестрельным ранением головы. По подозрению в убийстве полиция разыскивает сына судьи, рядом с квартирой которого был обнаружен труп. Возбуждено уголовное дело.

По информации источника ТАСС, несколько подростков находились в квартире, возле которой обнаружили тело. Поскольку присутствовавший на месте преступления сын судьи единственный скрылся до приезда правоохранителей, следователи предположили, что он может быть причастен к совершению преступления. Известно, что с погибшим мальчиком подозреваемый дружил.