В Санкт-Петербурге в День Победы напали на 99-летнего ветерана

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о грабеже (часть 1 статьи 161 УК РФ) после нападения на 99-летнего местного жителя, ветерана Великой Отечественной войны, сообщает Главное управление МВД по региону.

По словам пострадавшего, 9 мая около 22:30 на него напали в парадной дома на проспекте Кима, в котором он проживает. Грабитель сорвал с шеи мужчины золотую цепочку с крестом стоимостью 100 тысяч рублей. Полиция занимается поисками нападавшего.

Как отмечает «Фонтанка», пострадавший был командиром отделения стрелковой бригады. В 1943 году его ранили в бою в районе города Ельня. За проявленное мужество мужчину наградили медалью «За отвагу» и орденом Отечественной войны II степени.