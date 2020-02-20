В Санкт-Петербурге подозреваемый в убийстве собственной матери житель сбежал по дороге в суд

Житель Санкт-Петербурга Алексей Толчин, подозреваемый в убийстве собственной матери, сбежал по дороге в суд, где ему должны были избрать меру пресечения, сообщает объединённая пресс-служба судов города.

«Невский районный суд оставил без рассмотрения ходатайство следствия об избрании Алексею Толчину меры пресечения в виде заключения под стражу. Толчин сбежал по дороге в суд», — говорится в сообщении.

Как именно мужчине удалось сбежать, не уточняется.

Издание «Фонтанка» пишет, что вечером 18 февраля экскаваторщик сообщил в полицию, что его знакомый Алексей попросил закопать на пустыре в деревне Новосергеевке 200-литровую пластиковую бочку с «отходами». Когда экскаваторщик поднял бочку ковшом, крышка открылась и он увидел человеческую голову.

По подозрению в убийстве 63-летней пенсионерки задержали её сына Алексея Толчина. По данным СМИ, он не помнит события, которые предшествовали его задержанию. Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга отмечает, что мужчина ведёт асоциальный образ жизни, а преступление совершил в состоянии опьянения.

«С учётом обстоятельств обнаружения трупа, мер по его сокрытию, имеются основания полагать, что смерть женщины носит насильственный характер», — указывается в сообщении.

Дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).