В Санкт-Петербурге осудили за госизмену военного эксперта, рассказывавшего о ЧВК

Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении военного эксперта Владимира Неелова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Государственная измена»), сообщает городская объединённая пресс-служба судов.

Дело слушалось в закрытом режиме в связи с наличием грифа «Совершенно секретно», приговор оглашался в полном объёме.

Суд установил, что Неелов за денежные средства передал немецкой консалтинговой фирме данные о процессе обучения и переподготовки оперативных сотрудников ФСБ России. Неелов вину признал частично, указав, что не считал передаваемые данные секретными.

Ранее сообщалось, что Неелов читал лекции о частных военных компаниях (ЧВК) за рубежом. По информации «Фонтанки», 28-летний Владимир Неелов регулярно получал приглашения от зарубежных неправительственных организаций и вылетал в лекционные командировки. На данный момент подтверждены его поездки в Стокгольм осенью 2017 года и в Вену весной 2018-го.

Неелов также давал комментарии прокремлёвским изданиям «Федеральное агентство новостей», News Front и другим.