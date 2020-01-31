В Санкт-Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса «Петербургский», погиб один человек (ВИДЕО)

В Санкт-Петербурге во время демонтажа спортивно-концертного комплекса «Петербургский» обрушилась крыша здания. В момент ЧП на ней находились двое рабочих, одному удалось спастись, а тело второго позже обнаружили под завалами СКК.

Управление СК РФ по Санкт-Петербургу проводит доследственную проверку по данному факту. Сотрудники СК опрашивают свидетелей, изымают документы.

«На место выехали наши представители, пока завалы не разобраны, рано говорить о выводах», — сообщили Znak.com в пресс-службе ведомства.

Видеозапись инцидента изначально была опубликована изданием «Фонтанка», на ней видно, как один из рабочих сумел добежать до люльки подъёмного крана, а другой оказался под завалами.