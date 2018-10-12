В Санкт-Петербурге неизвестный в маске раскидал тысячные купюры на улице (ВИДЕО)

Аноним в маске раскидал из окна автомобиля тысячные купюры в Санкт-Петербурге, пишет Znak.com. Видео с этим поступком появилось в популярном Instagram-аккаунте «золотой молодёжи» Rich Russian Kids («богатые русские дети»).

«Я тут задумался о том, что по сути деньги — вещь бессмысленная. Это просто бумага. И вы тратите жизнь на то, чтобы увеличить цифры на своём счету. У меня в руках 50 тысяч рублей. Между прочим, это средняя зарплата в Санкт-Петербурге. И вы горбатитесь ради этого? Мне вас жалко», — говорит молодой человек.

После этого он выкидывает банкноты из окна автомобиля. Прохожие бросаются подбирать деньги.