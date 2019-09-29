В Санкт-Петербурге мужчина поджёг православный храм

Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, которого подозревают в поджоге православного храма на Васильевском острове в ночь на 28 сентября.

«Задержан ранее неоднократно судимый 28-летний местный житель. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества")», — сообщили в ведомстве.

Как пишет «Бумага», пожар произошёл в строящемся храме Георгия Победоносца. Огонь не нанёс существенного ущерба строению.

Сейчас задержанный мужчина находится под подпиской невыезде.